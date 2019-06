Baleària compra un remolcador para permitir barcos más grandes en Ciutadella

Baleària ha adquirido un remolcador portuario de nueva construcción del astillero holandés Damen Shipyards Gorinchen, con «los más avanzados sistemas tecnológicos», destinado a reforzar las operativas de los buques en el puerto de Ciutadella.

Se trata del modelo Stan Tug 1606, uno de los remolcadores más potentes de su clase, que destaca por su eficiencia, alto rendimiento y por ser de los más ecoeficientes en emisiones, gracias a sus dos motores diésel principales de '442Kw/cu', destaca la naviera en un comunicado.

Entre otras cuestiones, permitirá el atraque del 'Hipatia de Alendría', un barco que la naviera ha encargado su construcción y que funcionará con gas natural.

La naviliera Baleària ha fet pública l’adquisició del remolcador que, a la pràctica, permetrà ampliar el dic de Son Blanc de Ciutadella. Aquesta embarcació era una exigència del Govern per permetre l’arribada de vaixells de major eslora, que requeriran de la seva ajuda per atracar al port. Amb aquest remolcador, Baleària ja té via lliure per a operar amb l’Hipatia de Alejandría, el ferri de nova construcció propulsat amb gas natural. Hi manca tan sols el permís definitiu de Capitania Marítima.

El remolcador s’ha construït a Holanda i té 16,5 metres d’eslora. Ara mateix es troba a Palma, on ha fet escala abans d’arribar a Menorca. S’ha batejat amb el nom de Rolón Plata II. Es tracta d’una embarcació ecoeficient que també ajudarà en tasques de salvament i rescat, segons assegura Baleària.

Tras su llegada este miércoles al puerto de Palma de Mallorca, de camino a Menorca, será el primer remolcador que operará en España en cumplir 'Tier III', la reducción emisiones de 'NOx', del convenio internacional para prevenir la contaminación (MARPOL).

Este remolcador de última generación podrá atender las necesidades de todos los operadores, además de estar disponible para tareas de salvamento y rescate en la zona, como ha avanzado el director general de Operaciones de Baleària, Ettore Morace.

La cooperación entre ambas empresas ha sido «excelente, gracias al compromiso compartido por una industria marítima sostenible», ha resaltado el responsable de Ventas del astillero Damen, Carlos González Martín, así como la tecnología y eficiencia de este buque que operará en Balears.

La naviera con sede en Dénia (Alicante) ha bautizado al remolcador con el nombre de 'Rolon Plata II', en honor al primer ferry de Flebasa, precursora de Baleària, que operó entre Alcúdia y Ciutadella en la década de los noventa.

En concreto, el remolcador tiene una eslora de 16,76 metros, una potencia de tiro de 15 tonelada, y un cañón de agua contraincendios de 300 metros cúbicos por hora. El 'Rolon Plata II', con destino a Ciutadella, llegó al puerto de Palma procedente de Tarragona, a bordo de un buque de carga desde Rotterdam.