Més per Menorca decide volver a la mesa negociación para el nuevo Consell

La asamblea de Més per Menorca ha votado este sábado volver a sentarse a la mesa de negociación abierta con PSOE y Unidas Podemos con el objetivo de reeditar el pacto de izquierdas en el Consell Insular. La formación asegura, no obstante, que su planteamiento de pedir la presidencia compartida de la máxima institución no ha cambiado y que quieren un papel de peso en el nuevo gobierno para poder desarrollar sus políticas.

No obstante, el portavoz de la formación en las negociaciones, Nel Martí, ha abierto la puerta a nuevas fórmulas que propicien un entendimiento con los socialistas, a los que invita presentar una propuesta alternativa. Los econacionalistas han acordado algunos escenarios alternativos, pero no quieren hacerlos públicos hasta que se retomen las negociaciones.

Cabe recordar que el tiempo apremia. Legalmente la constitución del nuevo Consell tiene de límite hasta el 10 de julio, aunque la intención es avanzarla hasta el sábado 6 de julio. A falta de confirmación, todo apunta a que la próxima reunión entre los tres partidos se producirá el próximo martes.