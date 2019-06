L’Entesa des Mercadal i Fornells critica que se suban los sueldos sin resolver el tema laboral

L’Entesa des Mercadal y Fornells considera «una falta de respeto» la subida de más del 20 por ciento en los sueldos de los cargos públicos «cuando aún no se ha desbloqueado la relación de puestos de trabajo de los empleados del Ayuntamiento». Defendió, durante el pleno del cartapacio celebrado este jueves a mediodía que no se suban estas retribuciones hasta que no esté solucionado el tema laboral que «lleva cuatro años sobre la mesa», ya que «el trabajo de los concejales debe estar bien pagado, pero también el de los trabajadores municipales».

Por otra parte, L’Entesa forzó que los plenos municipales sean mensuales en vez de tener una periodicidad bimestral, tal como defendía el equipo de gobierno. «En un Ayuntamiento donde hay un gobierno en minoría debe haber plenos ordinarios mensuales» y los motivos, dice, están claros. «En los plenos ordinarios es donde se puede participar, presentar mociones, hacer preguntas y ruegos y el público también puede preguntar». Y agrega que el hecho de celebrarse cada mes permitirá «una mejor planificación, ya que queda establecido el calendario anual». La enmienda de l’Entesa fue apoyada por el PP y, por tanto, salió adelante.

La formación asegura que el primer pleno de este mandato ha demostrado que «no se puede gobernar en minoría sin la participación y el consenso de todos los grupos políticos».

Hace referencia a otra propuesta. El equipo de gobierno propuso incrementar el sueldo del cargo de confianza hasta los 35.000 euros brutos anuales, es decir, 2.500 euros al mes (también brutos), un incremento sobre el que el PP no estuvo de acuerdo y presentó una enmienda. Fue aceptada y a raíz de esta se decidió igualar el sueldo de este cargo de confianza con el de los dos concejales con dedicación, es decir, pasará a cobrar 2.250 euros mensuales.

L’Entesa lamenta que tuvieran que enterarse por la prensa de la delegación de competencias a los ediles electos.