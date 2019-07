La posidònia de Menorca, en estat delicat

Després d’un període inactiu de set anys (es va fer entre 2004 i 2010, quan es va suspendre per manca de recursos), des de l’Observatori Socioambiental de Menorca Obsam es va reprendre, l’any passat, el seguiment biològic dels alguers de posidònia oceànica a l’Illa.

I els resultats no són optimistes, perquè indiquen que l’estat de conservació de les prades de les zones mostrejades, set anys després, no només no ha variat gaire amb el pas del temps sinó que continua sent desfavorable, confirmant la vulnerabilitat dels alguers de posidònia localitzats a zones portuàries.

Per a aquesta reactivació del seguiment es va seleccionar un grup de cinc estacions de les catorze fixes establertes als inicis del projecte, que serien les cinc amb un major nivell d’amenaça, per estar situades en zones més vulnerables o per presentar un estat de conservació més desfavorable durant el període 2004-2010. Aquestes cinc estacions coincideixen en què es localitzen dins o properes a diversos ports de Menorca: Fornells, Addaia, es Grau, Port de Maó i sa Farola.

També, per al seguiment de 2018, a aquestes cinc estacions de la xarxa de catorze originals s’hi van afegir dues estacions noves a l’Illa de l’Aire. Aquesta zona ha estat una excepció i si bé es considera que no aconsegueix un estat òptim, sí que mostra un estat de conservació favorable.

Per completar les catorze estacions de la xarxa, s’espera que durant aquest 2019 es treguin mostres de la resta de nou estacions (Algaiarens, Sanitja, Tirant, Son Saura N, Sant Esteve, Binisafúller, Cala en Porter, Son Bou i Cala Blanca), per tenir, en dos anys (2018 i 2019), dades de tot el litoral menorquí.

La reconfirmació de la delicada situació dels alguers de posidònia portuaris ha vingut acompanyada d’altres aspectes que també s’ha constatat amb l’estudi. Com ara que durant la campanya no s’ha observat cap exemplar de nacra viva i que s’han detectat algues invasores a totes les estacions. O l’observació in situ d’impactes directes que afecten aquests alguers, com són l’excessiva coberta de sediments sobre les fulles de posidònia o el fondeig d’embarcacions sobre elles, observant-se feixos arencats a causa de les seves àncores.