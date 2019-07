Un caramull d’activitats variades i per a totes les edats

Es Mercadal es prepara per Sant Martí amb activitats culturals, esportives i per a totes les edats. L’Ajuntament també va presentar aquest dimarts el programa de festes de Sant Antoni, que es celebren a Fornells.

Encara falten deu dies perquè la festa esclati as Mercadal, però els veïns ja poden gaudir de desenes d’activitats organitzades per l’Ajuntament i altres entitats del poble. En la presentació del programa de festes celebrada ahir a l’Hotel Jeni, on hi assistí la major part de la corporació municipal, l’alcalde Xisco Ametller va fer un repàs dels actes més importants que s’hi recullen.

Així, Ametller va voler destacar sobretot la representació del musical «Mamma Mia» a càrrec de la Banda de Música del municipi. El concert tindrà lloc tant a Fornells com as Mercadal, demà dijous i divendres respectivament. Lali Garriga, regidora de l’Ajuntament, ha volgut recordar que es tracta d’un espectacle gratuït. A banda d’aquesta, altres actuacions ompliran de música els carrers des Mercadal, com ara el ball des pastisset, el divendres de les festes amb les actuacions de Back Yaad Band i Black Pearl.