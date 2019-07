Crean una unidad canina para optimizar la entrega de mercancías en Menorca

La Cámara de Comercio de Menorca y el Consell han presentado este martes la contratación de un servicio de unidad canina con el objetivo de optimizar los tiempos de entrega de las mercancías que salen de la isla.

Al acto de presentación, que ha tenido lugar en las inmediaciones del aeropuerto, han asistido la presidenta del Consell de Menorca, Susana Mora, y el presidente de la Cámara de Comercio de la isla, Rubén Adrián Pastor.

El servicio, que está en funcionamiento desde hace tres semanas, tiene un coste de 45.000 euros, y lo configuran un agente de seguridad sin arma y una unidad canina.

«Los bisuteros veían cómo su producto se tenía que abrir a causa de las medidas de seguridad y recibían quejas de los destinatarios dudando sobre la veracidad y calidad del mismo», ha indicado Mora, quien ha destacado el buen funcionamiento del sistema, ya que «en tres semanas no se ha devuelto ningún producto».

Por su parte, Pastor ha enfatizado la relevancia de la actuación «especialmente para las empresas del metal» y ha asegurado que «era una necesidad para ser competitivos a nivel mundial».

La mercancía enviada por vía aérea, debido a que se trata de material opaco, no puede ser identificada de manera correcta mediante escáneres ordinarios con los que cuenta el aeropuerto de Menorca, con lo cual se hace necesaria una inspección ocular y manual del material que obliga a desempaquetar y manipular esta mercancía por parte de los servicios de seguridad del aeropuerto. Ello implicaba que, una vez inspeccionada, no se sigan los procedimientos adecuados para empaquetar de nuevo y, por tanto, no llegaba al destinatario en las condiciones idóneas.

La solución, para que la mercancía llegue en condiciones idóneas a los compradores, es que el aeropuerto de Menorca cuente con un vigilante de seguridad, sin arma, con perro detector de explosivos. El aeropuerto de Menorca no está obligado a ofrecer este servicio atendiendo al volumen de envío de mercancía que actualmente se produce.