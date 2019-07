Joana Català no sigue como directora general de Cultura

La menorquina Joana Català, quien durante los dos últimos años ha asumido la Dirección General de Cultura del Govern bajo el mando de Fanny Tur, no repetirá en el cargo. El Consell de Govern nombrará este viernes a la actriz Catalina Solivellas como delegada de Cultura. Cabe recordar que la nueva estructura del Ejecutivo no cuenta con una Conselleria de Cultura, sino que el área se ha integrado en la Conselleria de Presidencia. En lugar de Dirección General, el Govern ha creado para esta etapa una Delegación de la Presidencia para la Cultura, asimilada en rango.

Català confirmaba este jueves que regresa a Menorca después de que el nuevo Ejecutivo haya buscado otro perfil para el cargo. Asegura que aceptó ser directora general por un período de dos años durante los que «me he dedicado muy intensamente y de forma plena». Y aunque «no puedo decir que no hubiera continuado si me lo hubieran propuesto», su idea era ostentar el cargo durante ese período y regresar, «no esperaba seguir». Indica que durante este tiempo se han dado pasos importantes para que la Cultura sea más participativa pero «ahora tienen que acabarse de consolidar, desplegar». Además, indica que el Govern tiene que lograr ser un buen coordinador de la cultura entre las distintas islas.