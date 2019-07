Los hoteles claman contra los microcortes de luz en verano

La Asociación Hotelera de Menorca (Ashome) se ha fijado como uno de los grandes objetivos para los próximos años la exigencia de una mayor vigilancia por parte de las administraciones y las empresas eléctricas de los recursos energéticos. Reclaman «garantías de suministro eléctrico estable y de calidad» después de ver cómo desde hace años en temporada alta los minicortes de luz que sufre la Isla ponen en riesgo la vida útil de aparatos y maquinaria, lo que en algunos casos les ha llevado a instalar sistemas para evitar los efectos de estos apagones de poca duración.

Desde la patronal aseguran que los problemas no se circunscriben a una zona de la Isla en particular, sino que son un goteo generalizado. Cada semana algún establecimiento se dirige a la asociación para alertar de interrupciones no programadas del suministro eléctrico, una situación que ya trasladaron a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la visita que realizó a la Isla en noviembre del año pasado tras el gran apagón provocado por el cap de fibló. También lo han puesto en conocimiento de las autoridades locales y de las empresas eléctricas, tanto Endesa, como Red Eléctrica.