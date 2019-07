Los partidos de izquierdas se reúnen para intentar salvar el pacto del Consell

La comisión negociadora del pacto del Consell se reúne la mañana de este martes, a las 11 horas en Es Mercadal para intentar solventar la crisis generada el lunes.

Cabe recordar que Més per Menorca votó en contra del organigrama y expresó su intención de abandonar el tripartito si la presidenta Susana Mora no cedía a Maite Salord la presidencia de la Agencia Menorca Reserva de Biosfera y el Consorcio de Residuos, algo que ha optado por no hacer inicialmente.

PSOE y Podemos aseguran que esta decisión se acordó en la propia comisión, pero Més defiende que se da por hecho que su postura es la buena. La noche del lunes se reunió la ejecutiva del PSOE de Menorca, que acordó negociar para tratar de reconducir el acuerdo a tres en el Consell. En esta reunión se evidenció el malestar de los dirigentes socialistas por el proceder de Més por haber desatado esta crisis en pleno arranque de mandato.