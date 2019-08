Ricardo Terré se da de baja de Ciudadanos

Un mes y medio después de tomar posesión como concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Maó, Ricardo Terré, se ha dado de baja del partido, tal y como mismo ha anunciado a través de su cuenta de Facebook.

Según ha declarado Terré a este periódico, su marcha de la formación naranja se debe a motivos personales y ha especificado que no tiene nada que ver con el partido. «Son obligaciones laborales y familiares las que me impiden continuar con mi trabajo en el Ayuntamiento», indicó . «No puedo ofrecer lo que se espera de mí ahora y no puedo trabajar a medias», añadió.

De la corta experiencia, Ferré destaca estar agradecido a la confianza que tanto sus compañeros de partido como los votantes depositaron en él y que, precisamente, por este motivo, «lo más honrado es dar las gracias y dejar el sitio a otro persona para que represente al partido».

El puesto del que habló ayer Terré será ocupado ahora por Marisa Pons, la número dos de Ciudadanos, cuando formalice su baja del Consistorio.

Antes de concurrir a las pasadas elecciones como cabeza de cartel de la formación naranja en Maó, fue candidato socialista al Congreso, partido del que se dio de baja como afiliado en mayo del año pasado.