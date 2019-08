La extraña muerte de las higueras en la zona de Llevant

«Mon pare sempre diu que si els nostres pares no haguessin sembrat figueres, nosaltres no menjaríem figues». Esta frase que pronuncia el biólogo y experto en medio rural Miquel Truyol resume la esencia de este fruto que tiene un papel trascendental en la identidad menorquina y sus tradiciones más arraigadas. Pero, posiblemente, no será una frase que vayan a poder pronunciar próximas generaciones. Y es que, las higueras de Menorca están desapareciendo. Y el gran interrogante es el motivo de su muerte. La imagen que acompaña esta información no es algo puntual, sino que empieza a ser común del paisaje.

Es cierto que no es una especie productiva (hablamos de la denominada figuera de cristià), aunque sí ha tenido un papel destacado dentro de la alimentación y la cocina de Menorca. Platos tan típicos de la gastronomía menorquina como el oliaigua, la mermelada de figat o el arrope dependen de este fruto.

Es la zona de Llevant la que está padeciendo en mayor medida la desaparición de las higueras de Menorca, en especial, las ubicadas en los términos municipales de Sant Climent, Maó y Sant Lluís. Ponent se libra, parece, de una desaparición casi masiva.

El departamento de Sanidad Vegetal de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación del Govern, encargado del análisis y detección de la xylella fastidiosa, tan solo ha detectado en Menorca un positivo de un total de 26 muestras recogidas de higueras. No obstante, algunas voces también indican que esta bacteria es difícil de detectar y localizar. Es una de las suposiciones que barajan los horticultores de la Isla para explicar esta caída de la especie.

La Conselleria avanza, no obstante, que se seguirán tomando muestras en el marco del plan de acción para combatir la plaga. No está prevista la puesta en marcha de un plan específico para las higueras de Menorca. No se considera un cultivo predominante, a diferencia de Mallorca y Eivissa. Además, es una acción que dependería del Consell.

A falta de estudios que expliquen a qué obedece este debilitamiento, el botánico Pere Fraga opina que la población está envejecida y tiene ahora más competencia. Antes se encontraban en tanques que se labraban y ahora se han convertido en monte bajo. Aunque no descarta la existencia de una patología específica que las esté matando. Incluso podría ser un cóctel de varias situaciones. Son percepciones. Fraga también apunta a la xylella como una de las posibles causas que se estén debilitando. E incluso hace referencia a un cambio cultural. La higuera es una especie de secano cuando ahora se ha convertido en un elemento decorativo en jardines y el exceso de agua «acelera el crecimiento y, por tanto, se reduce su vida».

Con respecto a este envejecimiento de la población plantada en la Isla, Miquel Truyol agrega que aunque al principio parecía que se morían sobre todo las más viejas, también se han muerto ejemplares jóvenes y bien cuidados, por lo que no acaba de cuadrar que desaparezcan las más debilitadas. A ello, hay que agregar el intento de la empresa Agromenorca por sembrar ejemplares y cuyo proyecto ha fracasado.

Agrega Truyol que en Mallorca también están desapareciendo y en su caso han encontrado «un cóctel de hongos sin que se pueda definir una sola causa». Habrá que analizar las causas concretas que están azotando la población menorquina.

Desde el mercado de Sa Plaça también se percibe esta menor cantidad de higos que llegan a sus tiendas. La empresaria Maria Caimaris indica que de Menorca «se traen menos» y las que llegan de fuera (a otras paradas) «no tienen nada que ver con las de aquí». Cree que este debilitamiento de los ejemplares obedece al cambio meteorológico, a un tiempo mucho más agresivo, más seco, más ventoso. Y confirma la existencia de ejemplares que han muerto sin ser viejos.

Hipótesis, muchas. La realidad, solo una.