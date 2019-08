Es Castell reducirá las dimensiones de la pista de skate y cambiará su ubicación

La pista de skate de Es Castell empezó con mal pie. Y sigue resistiéndose. El Ayuntamiento anunció a principios de 2018 que el municipio dispondría de una pionera instalación, única en la Isla para skaters. Y ahora, año y medio después, el proyecto regresa a la casilla de salida.

El nuevo equipo de gobierno ha decidido dar una vuelta a la propuesta. Ni será el proyecto inicialmente ideado ni se ubicará en el solar del Camí d’en Verema. El teniente de Alcaldía encargado de las áreas de Instalaciones y Entidades Deportivas, Joan Antoni Serra, explica que el proyecto «ocupaba espacios sobre los que se tenían que hacer encajes complicados» y agrega que «suponía una inversión muy grande cuando las necesidades y la demanda son relativas, no la justificaban».

Es por ello que renuncia al proyecto como estaba ideado inicialmente, aunque no a la iniciativa. Es Castell tendrá pista de skate, pero de unas dimensiones más reducidas. Y además, ya avanza Serra que el solar será otro. El del Camí d’en Verema se dedicará a otros usos. No obstante, la ubicación definitiva aún no está decidida. Se están barajando las posibles soluciones disponibles para implantar esta pista de skate. Serra indica que hace tan solo un mes que trabajan a destajo en el Ayuntamiento, a lo que añade que por el momento «las prioridades son otras».

Hay que recordar que el concurso no está adjudicado por reveses en el proceso de licitación. En dos ocasiones el proyecto ha quedado desierto. En el primer concurso se presentaron dos empresas. Una quedó excluida y la otra no acreditó que cumpliera con todos los requisitos. En el segundo concurso tampoco hubo suerte después de que la única presentada no cumpliera con todos las condiciones que marcaba el pliego de condiciones. A ello, hay que sumar la primera polémica que suscitó el proyecto. El Ayuntamiento lo ideó en un solar de la urbanización de Sol del Este. Los vecinos se opusieron y el Ayuntamiento aceptó el cambio trasladándola al Camí d’en Verema, cerca de los huertos sociales.