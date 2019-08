Alaior ofrece un bus desde Cala en Porter por Sant Llorenç

El Ayuntamiento de Alaior ofrecerá un servicio de bus gratuito para los vecinos de Cala en Porter que quieran desplazarse a las fiestas de Sant Llorenç. Asume así esta conexión después de que solicitara sin éxito al Consell una ampliación del Jaleo Bus. El servicio consistirá en dos frecuencias de ida a Alaior y otras dos de regreso a Cala en Porter. Las idas serán a las 18 y a las 20 horas y los regresos a las dos y a las cuatro de la madrugada. El concejal Rafel Quintana asegura que el Ayuntamiento seguirá insistiendo al Consell para que amplíe el servicio de Jaleo Bus.

Junts per Lô asegura que la polémica creada por el PP es «completamente estéril» ya que «no hubo previsión, no lo reclamó a principio de temporada, pasa la pelota al Consell a mitad de verano, aprovecha la negativa insular para hacer un desgaste populista en contra del rival político» y ya intuye que Alaior acabará asumiendo el servicio. Pese a ello, «que tengan Jaleo Bus Fornells o Sant Climent y que no lo tenga Cala en Porter no es coherente si el número de usuarios no se corresponde con las prioridades establecidas» y agrega que «Cala en Porter tiene más habitantes y más posibles usuarios».