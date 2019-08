El Ibavi abre solo dos días en agosto y con personal de fuera

La oficina del Ibavi de la Isla, ubicada en la calle del Carme de Maó, también ha cerrado por vacaciones. Este mes de agosto tan solo va a atender al público dos días. Uno fue este miércoles y el otro será el próximo miércoles día 14. Y lo hace con personal procedente de Mallorca que se traslada a la Isla para poder satisfacer las citas programadas.

Fuentes del Ibavi confirman que una baja y las vacaciones han llevado al cierre de la oficina durante todo el mes, a excepción de estas dos jornadas. El año pasado estuvo abierto todo agosto teniendo en cuenta que había trámites de solicitud de ayudas en marcha. No obstante, este año «el cierre no altera el servicio porque no hay procesos abiertos, han podido cerrar». En estos momentos son las personas que figuran en la lista de beneficiarios provisionales de la ayuda de alquiler las que deben presentar de forma presencial el modelo de declaración de veracidad de los datos bancarios. Tienen hasta el 30 de septiembre para hacerlo. Y deben pedir cita previa por vía telefónica o telemática.

Las citas programadas para las dos jornadas que la oficina tiene abierto están completas -siete diarias- aunque el Ibavi apunta que en la Isla también suelen ir a la oficina sin hora previa para consultas. Volverá a abrir en horario habitual el día 2 de septiembre.