La acumulación de residuos colapsa los puntos verdes

Muebles, sofás, colchones o electrodomésticos. Son los residuos domésticos que se suelen acumular en la entrada de las deixalleries de la Isla.

La imagen ha provocado la queja de vecinos y empresarios en el Polígono de Ciutadella, donde se sitúa el punto verde de este municipio. Aun así, desde el servicio indican que la acumulación de estos residuos se produce de manera habitual en todos los puntos de Menorca.

Los responsables del servicio tienen claro cuál es la causa de este amontonamiento de basura. Según han podido comprobar, el colapso se produce porque los usuarios no respetan el horario de recogida establecido. Son siete horas por las mañanas (de 7.30 a 15.30) y otras dos y media por la tarde (15.30 a 18), de lunes a viernes. Los sábados tan solo está abierto de 8 a 13 y los domingos permanece cerrado. «Es un horario bastante amplio y en el 99 por ciento de los casos no hay ningún problema si se respeta», aseguran. «El problema es cuando no se respeta el horario y se deja fuera de todas formas», añaden y concretan que se produce una mayor acumulación de residuos domésticos durante el domingo o los días festivos. Cuando sucede, los operarios se dedican, al iniciar su jornada, a introducir los residuos en el interior del punto verde y en el contenedor que les corresponde, aunque, a veces, no tienen capacidad de forma, más o menos rápida, según explican desde el servicio.

Tampoco se trata de una situación excepcional durante el verano, época del año en que puede agravarse el problema, sino que sucede durante todo el año.

En Maó, la desaparición de la planta TIV, donde se solían tratar residuos voluminosos y el traslado de Mestral, hace que en el punto verde, que se sitúa en la carretera hacia al aeropuerto, se encuentre más colapsado de lo normal.