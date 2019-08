L’actor Álex González, aniversari a Menorca

L’actor madrileny Álex González, sobretot conegut per participar en les exitoses sèries de televisió «El Príncipe» i «Vivir sin permiso» de Telecinco, no només fa vacances a Menorca sinó que també hi ha celebrat el seu aniversari.

Després de les moltes felicitacions que González va rebre per les xarxes socials pel dia del seu 39è aniversari, el passat 13 d’agost, l’actor va penjar a Instagram, on té més d’un milió de seguidors, un breu vídeo d’agraïment cap als seus fans des de l’Illa. I, tant abans com després, també ha inclòs diverses imatges seves sobre el seu pas per Menorca.

Encara que el jove actor és ara molt conegut per interpretar a Javier Morey a «El Príncipe» i a Mario Mendoza a «Vivir sin permiso», també ha participat en sèries de televisió com «Hospital central», «Los Serrano», «La Señora» o «Tierra de lobos». Al cinema va debutar l’any 2005 amb la pel·lícula «Segundo asalto», aconseguint ser candidat al Goya com a millor actor revelació.