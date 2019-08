El bus de las fiestas de Alaior a Cala en Porter, una docena de usuarios por viaje

El Ayuntamiento de Alaior informa que 51 usuarios emplearon el autobús con Cala en Porter implantado en las fiestas de Sant Llorenç, con una media aproximada de una docena por cada uno de los cuatro trayectos, dos de ida y dos de vuelta, según los datos ofrecidos desde la empresa que prestó el servicio. La cifra es superior a la que manejan otras fuentes, que aseguran que se quedaron por debajo de cuarenta.

Para el concejal de Fiestas, Rafael Quintana, se trata de un volumen de pasajeros positivo si se tiene en cuenta que se implantó por primera vez, y que se dio a conocer pocos días antes de las fiestas. Quintana comenta que su pretensión es que el trayecto se incluya en las rutas del Jaleo Bus que gestiona el Consell. Esta demanda no fue atendida este año, pero Quintana espera que pueda ser posible el próximo, «los vecinos de esta urbanización tienen derecho».

«Medida populista»

No lo ven del mismo modo desde Junts per Lô, partido que recela de los datos ofrecidos por el Consistorio. «Fue una medida populista, no se puede actuar de una forma tan improvisada, sin haber dado tiempo para negociar con el Consell», argumenta la concejal Maria Camps. Cuestiona que se implantara como servicio gratuito «cuando el Jaleo Bus no lo es», puesto que ha generado un alto coste por pasajero al no haber tenido mucha aceptación. «Se trata de dinero público, es un esfuerzo para la administración al que, además, no ha respondido la gente de Cala en Porter», añade. Recuerda que hay muchas más urbanizaciones en la Isla sin este servicio.

El coste, con IVA, de este servicio de transporte osciló entre los 800 y los 900 euros.