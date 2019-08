Manel Martí también deja el liderazgo de Més

Fue uno de los promotores de la coalición Més per Menorca, de su transformación en partido hace dos años y el primer líder de la formación menorquinista. A finales de año anunció que no participaría en el proceso de primarias para candidatos al Consell y al Parlament. Ahora anuncia algo sabido, en septiembre no continuará como coordinador general de la formación.

Manel Martí no descarta volver al primer frente de la política más adelante, «Siempre digo que no se puede (o yo no sé hacerlo) salir de la política, como tampoco se puede dejar de ser y ejercer como ciudadano. La forma, lugar e implicación es otro tema. Seguiré militando con total convicción en el menorquinismo político soberanista, de izquierdas y ecologista», declara. La decisión se la comunicó a los adheridos a Més a través de carta el martes.