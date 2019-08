Una avería deja sin luz a 534 clientes de Ferreries y Cala Galdana

Ferreries sufrió durante la noche del miércoles las consecuencias de la tormenta eléctrica que descargó centenares de rayos el pasado martes en Menorca. Desde Endesa la identifican como la causa de la avería que dejó sin suministro eléctrico durante dos horas a un total de 534 usuario la noche de este miércoles. “Es normal que las líneas se resientan unas tras recibir estos rayos y que con el funcionamiento y las altas temperaturas se vean dañadas poco después”, explican.

El corte de luz se produjo a partir de las 22.45 horas y hacia las 0.30 horas el servicio ya se había restablecido. Para algunos restaurantes de Cala Galdana fueron dos horas algo complejas, aunque todos coinciden que de haberse producido durante el mediodía las consecuencias habrían sido peores.

Es el caso, por ejemplo, del restaurante Tobogán, desde donde aseguran que “dos horas sin luz en pleno mediodía habrían sido más grave pero por la noche cerramos la cocina pronto y nos pudimos salvar”.

Desde El Mirador, relatan que gracias a las luces de emergencia pudieron acabar el servicio para las seis mesas que quedaban pero, aún así, no se libraron de alguna queja por parte de los clientes que terminaron de cenar medio a oscuras en la terraza. “Los últimos platos ya salieron sin luz gracias a las luces de emergencia y nuestra cocina cierra a las 11, así que nos libramos”, indican. En cuanto al género fue un apagón corto que no dio pie a que se estropeara nada. “Yo ya estaba pensando en el acuario de langostas, pero al final volvió la luz y no tuvimos problemas”, recuerda el propietario del restaurante.

En otros casos, sí que lamentan no haber podido atender más mesas ya que se vieron obligados a las 23.30 horas a cerrar las puertas al no poder mantener, sin luz, el servicio de cocina. “Acabamos de servir las mesas ya sentadas, con velas, pero nos vimos obligados a cerrar a las 11.30 y no pudimos atender a más gente”, señalan.