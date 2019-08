El equipo técnico para los generadores anunciado en marzo no se llegó a reunir

El pasado 28 de marzo el Consell anunció tras reunirse con el Ministerio para la Transición Ecológica la creación de un equipo formado por técnicos de las tres administraciones, insular, balear y estatal, para estudiar la instalación de generadores en puntos débiles de la red eléctrica menorquina. Cinco meses después, la administración insular ha reconocido por escrito que ese equipo técnico no se ha reunido ni una sola vez y que de hecho el Ministerio ni tan siquiera ha comunicado el nombre o nombres de los técnicos que tenían que formar parte del mismo.

Lo revela el documento de respuesta del Consell a las preguntas formuladas por el Grupo Popular el pasado 31 de julio, al que ha tenido acceso este diario. En él se asegura que la primera reunión de ese equipo técnico fue la celebrada el pasado 21 de agosto en la sede de la institución insular, encuentro al que no asistió ningún representante del Ministerio para la Transición Ecológica, la administración competente para autorizar cualquier medida de refuerzo de las garantías de suministro ante la ausencia de cable submarino con Mallorca, una situación de aislamiento que se remonta a finales de octubre de 2017 y que se hizo especialmente patente tras el paso del tristemente célebre cap de fibló del 28 de octubre del año pasado.

En su respuesta oficial, el Consell asegura que el equipo técnico no se reunió hasta el pasado 21 de agosto, aunque el encuentro no fue el del equipo que se había anunciado, sino el primero de una nueva comisión que integra a Red Eléctrica y Endesa y que no solo se limitará a abordar posibles vías de refuerzo de la seguridad del suministro, sino que tendrá continuidad para afrontar los retos de la transición hacia las renovables.

De hecho el equipo técnico anunciado en marzo por la presidenta del Consell, Susana Mora, tenía el cometido de elevar una propuesta urgente de instalación de generadores y se había puesto de límite el mes de abril para presentar esa propuesta técnica y la pertinente valoración económica; sin embargo, ni en ese plazo ni en ningún otro se ha hecho una propuesta efectiva al Ministerio. De ese cometido ha cogido el testigo la comisión «técnico-política» anunciada el pasado 21 de agosto, que se reunirá mensualmente.