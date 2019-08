La valoración de la dependencia sigue atascada: aguardan ya 454 personas

El servicio para valorar la discapacidad en Menorca sigue atascado y sin proyección de mejora, al menos a corto plazo. Es el gran quebradero de cabeza de la Conselleria de Asuntos Sociales que va poniendo parches al problema sin que acaben surtiendo efecto.

A día de hoy, el servicio acumula una lista de espera de 454 personas tanto en lo que se refiere a primeras solicitudes para la valoración del grado de discapacidad como para revisiones. La Conselleria confirma que ahora se están valorando las personas que presentaron la documentación en el mes de enero y febrero. La espera se alarga y la paciencia se agota.

La consellera del departamento, Fina Santiago, no esconde el problema. «La espera es excesiva», asegura y agrega que «hemos pedido disculpas, dado explicaciones, pero tenemos un problema recurrente y estructural» de difícil solución. «Sabemos que no estamos dando un buen servicio, pero no encontramos solución», asevera. Indica que lo razonable serían tres meses «pero no lo podemos cumplir».

La Dirección General de Función Pública convocó el año pasado un nuevo bolsín para la cobertura de la plaza. Se presentaron dos médicos pero cuando se les ofreció el puesto desistieron.

Hasta hace un par de meses, la Conselleria movilizaba un día a la semana a un médico de Mallorca para ir tramitando expedientes de la Isla. Ahora se ha optado por dar cobertura temporal al tema mediante la contratación de un médico en régimen autónomo. Pero dedica horas al servicio, suelen compaginarlo con otro trabajo y, tal como reflexiona Santiago, si haces un contrato menor de hasta 15.000 euros, una vez concluido no se puede contratar a la misma persona, y hay que empezar de cero la búsqueda. Además, son contratos cortos, que deben combinarse con el traslado de un médico de Mallorca.

El departamento ha iniciado la convocatoria de un nuevo bolsín.