Més per Menorca reclama a Madrid el desbloqueo del sistema de financiación

Més per Menorca ha registrado este lunes una proposición no de ley (PNL) para que el Parlament exija al Gobierno estatal el desbloqueo inmediato para transferir los 177 millones de euros a la comunidad balear de entregas a cuenta del sistema de financiación y liquidación de la recaudación del IVA.

La formación ecosoberanista también ha solicitado que el Govern censure la forma de proceder de la Ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, sobre esta cuestión, ha explicado el partido en una nota.

Més per Menorca ha señalado que a principios de agosto, Montero esgrimió un supuesto documento de la Abogacía del Estado para afirmar que un Gobierno en funciones no tiene margen para actualizar los anticipos del sistema de financiación. El partido ha recordado que después trascendió que Montero no disponía de ningún documento, solamente de un informe verbal.

El diputado de MÉS per Menorca, Josep Castells, ha advertido de que a pesar de dar apoyo a la investidura de la presidenta del Ejecutivo balear, Francina Armengol, los miembros de su formación no serán «cómplices de las actuaciones del gobierno del PSOE en Madrid que perjudiquen a Balears».