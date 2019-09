Un millar de militares participarán en el ejercicio de la OTAN en Menorca

Un total de 1.000 militares, 113 vehículos, 30 remolques y 120 contenedores formarán parte del contingente previsto para realizar en Menorca el ejercicio Trident Jackal 19, según ha comunicado este miércoles el Ministerio de Defensa.

Los militares, de 24 naciones diferentes, proceden del Cuartel General de Despliegue Rápido de la OTAN en Bétera (Valencia).

Esta actuación, que se llevará a cabo en la Base Militar de San Isidro de Maó, se realizará durante este mes y el siguiente. El despliegue hacía Menorca ya se se ha iniciado.

Rumbo a Menorca: comienza el despliegue de medios del HQ NRDC-ESP @CGTAD_ET para el ejercicio #TridentJackal19

Heading to Menorca: HQ NRDC-ESP @CGTAD_ET has begun its deployment for the exercise #TridentJackal19 #ElevenNationsOneTeam #WeAreNATO pic.twitter.com/EUVhqGXTuJ