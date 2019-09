El Govern dice que faltan cinco menorquines en el censo de víctimas del nazismo

La Comissió de Memòria i Reconeixements Democràtics aprobó este miércoles presentar alegaciones a la lista de españoles muertos en campos de concentración nazis que el Estado publicó en el BOE el 9 de agosto. Según el recuento de la Comissió faltan dieciséis víctimas de Balears, de las cuales diez son mallorquinas, cinco de Menorca y una de Ibiza.

De los dieciséis baleares, once no formaban parte de la lista inicial y cinco habían sido ubicados en otras comunidades autónomas. De esta manera, los baleares asesinados en los campos de concentración no serían 34 personas, tal y como se publicó en el BOE, sino 50 (20 de Mallorca, 22 de Menorca, 2 de Eivissa y 6 de Formentera).

La propuesta de la Comissió es fruto de comparar los datos publicados en el BOE con el censo de víctimas de Baleares, supervisado por el historiador Bartomeu Garí, y se le han sumado las aportaciones de asociaciones memorialistas. El documento informa también de errores detectados en fechas y lugares de nacimiento y defunción de algunas víctimas. El 9 de este mes acaba el plazo para presentar alegaciones.

La de este miércoles fue la primera reunión de la Comissió de Memòria i Reconeixement Democràtics de la legislatura. Asistieron representantes del Govern y de entidades memorialistas. Hay que destacar que Maite Blázquez, de Memòria de Mallorca, también acudió. MdM no asistía la pasada legislatura a las reuniones para expresar su rechazo a la composición de la Comissió, «copada por las instituciones». Ahora MdM sí asiste con la expectativa de que el Govern permitirá a otras entidades de colectivos represaliados formar parte de ella.