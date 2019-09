Airtificial pide rescisión del contrato y el pago de daños por la carretera

Airtificial, la nueva empresa que aglutina a Inypsa, presentó el 21 de junio un recurso contra el Consell en el que pide la extinción del contrato para la redacción del proyecto Maó-Alaior de la carretera general y el pago de los daños y perjuicios ocasionados. Los trabajos debían haber estado acabados inicialmente a comienzos de octubre de 2017, pero desde entonces y hasta poco antes de las elecciones de mayo de 2019 fueron suspendidos en dos ocasiones por orden del Consell, que necesitaba resolver antes sus dudas políticas.

La historia es conocida, tanto la propuesta técnica de esta firma de ingeniería como los informes técnicos y jurídicos encargados que apostaban por mantener las estructuras a medio construir de L’Argentina y Rafalt Rubí. El criterio y apuesta electoral de PSOE, Més y Podemos era el derribo, de modo que se buscaron fórmulas que avalaran la idea.

En medio de ese debate, en febrero se produjo el acuerdo de levantamiento de la suspensión de los trabajos. Para entonces, el estudio de ingeniería ya no estaba tan receptivo por haberse paralizado antes los trabajos y presentó recurso de reposición contra ese acuerdo del Consell.

Cuando este es resuelto, a seis días de las elecciones, se vuelve a levantar la suspensión y justo un mes después llega la respuesta de la empresa pidiendo resolución del contrato y el pago de los daños y perjuicios ocasionados.

La consellera de Movilidad, Francesca Gomis, se reunió en julio con representantes de la empresa, que querían conocer la respuesta del Consell. Esta se ha retrasado porque ha mediado agosto, de escasa actividad administrativa, y ahora está a la espera de informes jurídico y económico de los técnicos de la casa.

El contrato establece una indemnización algo inferior a los 4.000 euros. Sea abonada o no esa cantidad, «lo que sí pagaremos es el trabajo realizado de acuerdo con la documentación que aporten», explica la nueva titular de la espinosa Conselleria.

Gomis apunta que si no se rescinde el contrato, se seguirá adelante con él y si no saldrá a concurso un nuevo pliego de condiciones. En todo caso, advierte, sin Gobierno no hay más dinero para carreteras ni se firmará la addenda pendiente del Convenio de financiación de la Me-1.