La declaración del interés autonómico para la escuela de hostelería, en duda

El Govern no ha respondido, de momento, a la demanda que formuló el pleno de Ciutadella el pasado mes de febrero de declarar el futuro centro integrado de formación profesional de hostelería como una inversión de Interés Autonómico, que tiene como objetivo acelerar los trámites urbanísticos.

Según ha indicado la Conselleria de Educación a este periódico, tan solo «si es necesario» se aprobará el citado trámite que, en cualquier caso, se haría efectivo al finalizarse el proyecto definitivo, todavía en proceso de redacción. Aunque no resuelve si se acabará optando por tramitar esta declaración ni de que depende, añaden que se trata de «una gestión rápida».

Sobre este tema, el Consell remarca que la declaración del Interes Autonómico para este proyecto no es una opción y que debería aprobarse cuanto antes. «No es una cuestión de hacerse de una manera o de otra, sino que no hay otra manera», asegura el conseller Miquel Àngel Maria que recuerda que, para poner en marcha la adaptación de la antigua estación marítima (donde está previsto habilitar el nuevo centro de FP) será necesario realizar modificaciones en el planteamiento urbanístico del espacio para que pueda acoger el uso educativo. «Esto implica una tramitación muy larga que la declaración podría agilitar», indica. «Entiendo que no es necesario aprobarlo antes que la licitación del proyecto pero, en todo caso, de manera simultánea para evitar demoras. Así esperamos que se tramite en los próximos meses», añade.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ciutadella desconoce la situación de la petición que acordó dirigir al Govern al aprobar por unanimidad una moción presentada por la exconcejal del PP-Ciutadella Asunción Pons. Aunque comentan que depende del Govern tomar la iniciativa, reconocen que, por la gran importancia del proyecto merece un seguimiento.

Centro en Alcúdia

En cambio, la futura escuela de hostelería proyectada en Alcúdia pero que, a diferencia, de la de Menorca, impulsa la Conselleria de Trabajo obtuvo el Interés Autonómico ya hace meses (en febrero) Desde esta Conselleria indican que, en este caso, el trámite era necesario ya que «la obra lo pedía». «Es un centro que debe construirse desde cero, en un solar vacío. Por lo tanto, el procedimiento es largo», explican.

En estos momentos, añaden, todavía debe hacerse la cesión del terreno por parte del Ayuntamiento.