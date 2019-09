El PP pide unidad porque ve viable revertir la sentencia de Biniancolla

El PP presentó ayer una propuesta de acuerdo urgente por la que solicita al equipo de gobierno del Consell crear un grupo de trabajo, con todo el pleno representado, para estudiar las vías de defensa en el caso del parque acuático de Biniancolla. El conseller Carlos Salgado apuntó que hay motivos legales fundamentados para interponer un incidente de nulidad ante el Tribunal Supremo, aunque también existe ahora mismo la posibilidad de un recurso de casación. Los plazos para actuar son muy cortos, veinte o treinta días en función de la opción elegida.

La propuesta será debatida en el pleno del próximo lunes, después de que en comisión fuera aprobada con la abstención del equipo de gobierno, según relató ayer tarde la portavoz del PP en el Consell, Misericordia Sugrañes. «Ahora hay que defender los intereses del Consell, no tirarnos piedras sobre el propio tejado», expuso.

Para Carlos Salgado, el incidente de nulidad se basaría en que la sentencia del TSJB argumenta que la construcción del parque acuático no está avalada por el planeamiento urbanístico de Sant Lluís, «y no es cierto, hay un informe técnico del Ayuntamiento que deja claro que un equipamiento de este tipo no está prohibido en suelo rústico. Es un hecho claro, objetivo». Salgado afirmó que «de las decisiones judiciales se puede discrepar y el PP discrepa de la sentencia».

Salgado negó de forma tajante que el interés general para el proyecto fuera algo arbitrario, «se acogió a una ley entonces vigente, había una ley, y se actuó con más cautela de la habitual».

El conseller apunta, pues, como posible causa del revés judicial a que «quizá no se desplegó el material probatorio pertinente» como la demostración de que la instalación cumple con el cometido de desestacionalización sobre el que se basa la declaración de interés general. Por este motivo, el segundo punto de la propuesta de acuerdo urgente del PP insta a solicitar «que el promotor acredite con la mayor urgencia los meses de apertura del hotel anexo a la parcela del parque acuático desde la apertura del mismo».