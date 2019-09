El comercio aprueba la subida salarial del 11 % en 4 años en plena crisis de actividad

Sindicatos y patronales firman esta mañana en Palma el nuevo convenio colectivo del sector del comercio, el segundo con un mayor número de afiliados en Menorca, que implica una importante subida salarial del once por ciento en los próximos cuatro años y que llega en un contexto muy complicado para esta actividad económica, que acumula dos años consecutivos perdiendo afiliados a la Seguridad Social y registra en lo que va de año un descenso de los contratos firmados superior al once por ciento, datos negativos que no encuentran comparación en ninguna otra de las principales ramas productivas de la economía insular.

El sector del comercio, que en temporada alta ha contabilizado este año un total de 6.752 afiliados, la cifra más baja desde 2016, es el primero que empezó a dar síntomas de desfallecimiento tras acumular algunos años de recuperación. En los dos últimos años ha perdido un 4,2 por ciento de afiliados, mientras otros grandes sectores como el de la hostelería (alojamiento y restauración) no han dejado de acumular crecimientos en el número de empleados. Lo mismo ocurre con las cifras de contratación, que crecen en prácticamente todos los sectores, pero no en el comercial.

No solo los indicadores laborales muestran una clara pérdida de robustez en la salud del sector en Menorca. También los indicadores aproximativos a los niveles de facturación. La encuesta que la patronal PIME elabora entre sus asociados para conocer cómo les está yendo la temporada sitúa al sector comercial como el que registra peores resultados, con una media de respuestas desfavorables (pérdida de facturación en relación al año anterior) del 57,7 por ciento entre los meses de mayo y agosto, el mes en que ha alcanzado los peores niveles, con un 62,6 por ciento de empresarios que han visto entrar menos dinero en la caja registradora que hace un año.

En ese contexto, llega este nuevo acuerdo laboral entre patronales y sindicatos que supondrá una alegría para los nóminas de sus trabajadores (y quizá reactive el consumo), pero que probablemente provocará más de un dolor de cabeza para los empresarios, que, por ejemplo en Maó, además han vivido un considerable desplome de la llegada de cruceristas. Según datos de la Autoridad Portuaria de Balears, hasta el mes de junio del año pasado habían llegado 36.487 turistas de crucero, mientras que este año a esas alturas solo lo habían hecho 12.232.

El convenio que se ha rubrica este miércoles en la sede de la Federación de Empresarios de Comercio de Balears, y que ha contado con el apoyo poco entusiasta de la Asociación de Comerciantes de Menorca, implica ya este año una subida del tres por ciento en los salarios y con carácter retroactivo desde el pasado mes de abril, cuando caducó el anterior convenio laboral. El año que viene se tendrá que subir los sueldos otro tres por ciento y en 2021 y 2022 el incremento salarial se suavizará ligeramente para quedarse en un 2,5 por ciento.