Los centros que Vox quiere examinar: «Aquí no se adoctrina, esto es inédito»

Sorpresa, cierta indignación y un poco de indiferencia autoimpuesta. Directores de los institutos de Menorca que Vox ha solicitado visitar entre acusaciones de adoctrinar ideológicamente a los alumnos rechazaron ayer las acusaciones, destacaron que se trata de una iniciativa que no encuentra precedentes y aseguraron que tendrán que ser instancias superiores, en este caso la Conselleria de Educación, las que les obliguen a abrir las aulas de los centros educativos a la formación de extrema derecha.

Vox ha reclamado poder visitar un total de 52 centros educativos de Balears, un listado –aseguran que aleatorio– que incluye tres institutos de Menorca, el IES Biel Martí de Ferreries, el IES Pasqual Calbó de Maó y el IES Josep Maria Quadrado de Ciutadella. El director de este último, Miquel Àngel Casasnovas, mostraba ayer su sorpresa y destacaba que se trata de una propuesta «absolutamente inédita» y que existen otras maneras de saber qué hacen los centros: «Están los consejos escolares y los equipos directivos», recordó.

Casasnovas dejó claro su postura al afirmar que la propuesta «no tiene ni pies de cabeza» y defendió que «no puedo hablar por otros centros, pero en mi centro no se adoctrina». Entendió que «supongo que buscarán ese adoctrinamiento en las clases de catalán o de historia» y en ese sentido, en su condición de profesor de historia, se reafirmó en que la formación que se imparte no tiene componentes ideológicos: «De historia sé un poco» recordó. No en vano es doctor en la materia por la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Pos su parte, la directora del IES Biel Martí de Ferreries, Joana Fullana, hizo hincapié en que después de una larga carrera primero como profesora y después como directora del centro «esta es una situación que no he visto nunca». Fullana, quien también rechaza las acusaciones de adoctrinamiento, destacó que el trabajo del profesorado es «suficientemente duro» como para tener que aguantar este tipo de ataques. En cualquier caso aseguró que «esto no nos va a desanimar» y que «hay cosas mucho más importantes en el día a día de un centro».

La directora del ‘Biel Martí’ aseguró que «estoy muy contenta del trabajo que hacemos» y vaticinó que «querrán mirar los libros de catalán y de sociales para ver si se habla de Balears para buscar un titular». En cualquier caso dejó claro que esperará instrucciones de Departamento de Inspección Educativa de la Conselleria de Educación.