El PP ofrece al tripartito un acuerdo político para desbloquear la ‘general’

El Partido Popular manifestó ayer al equipo de gobierno del Consell su disposición a intentar alcanzar un acuerdo político que permita desbloquear la reforma de la carretera general en el tramo comprendido entre Maó y Alaior. El conseller Adolfo Vilafranca aseguró durante el pleno de ayer que los populares están dispuestos a ceder en algunas cuestiones, respecto al posicionamiento que han mantenido siempre a favor de mantener los enlaces a doble nivel, para propiciar este entendimiento que debería traducirse «en un grupo de trabajo, una negociación franca y sincera».

El ofrecimiento del PP no obtuvo respuesta por parte del equipo de gobierno en el mismo pleno. La consellera responsable de carreteras, Francesca Gomis, que fue interpelada ayer sobre esta controvertida cuestión, se limitó a responder «lo tendremos en cuenta». El posicionamiento del segundo grupo de la oposición, Ciudadanos, no se pudo conocer porque su conseller, José Negrete, no acudió a la sesión plenaria por cuestiones de índole personal.

Sobre la situación del proyecto de reforma de este tramo, poca novedad aportó Gomis. Su departamento está a la espera de informes internos (económicos, técnicos y jurídicos) para dilucidar cómo se afronta la decisión de la empresa encargada de redactar el proyecto de renunciar al contrato, que se ha mantenido paralizado durante muchos meses, con posteriores modificaciones en el encargo. «Nuestra idea es tomar una decisión este mes», aseguró la consellera. Por su parte, Vilafranca afirmó que la renuncia de la empresa no es casual, «la han hecho desistir», puesto que no recogía sus objetivos iniciales.