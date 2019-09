Sant Lluís «irá hasta el final» para no tener que pagar por el 'acuapark'

«Iremos hasta el final para que el administrado no sea quien pague». La alcaldesa de Sant Lluís, Carol Marquès, aseguró ayer tarde en el pleno municipal que no está dispuesta a que sean los vecinos quienes paguen una hipotética indemnización a la sociedad propietaria del parque acuático de Biniancolla si se acaba anulando el interés general concedido por el Consell y, como consecuencia de ello, la licencia concedida por el Ayuntamiento. No quiere que sean los ciudadanos quienes respondan por estos actos administrativos que han sido considerados nulos, hasta dos veces hasta la fecha, por los tribunales.

Marquès respondió así a las preguntas formuladas al respecto por el concejal de Ciudadanos, Jorge de Diego, quien, entre otras cosa, le preguntó si en el caso de que el Consistorio fuera condenado a pagar a la promotora del parque acuático se plantería solicitar responsabilidades a terceros. La alcaldesa reiteró su decisión a «ir hasta el final», sin concretar contra quién iría la reclamación aunque se intuyó por el contexto que sería contra los que tomaron las decisiones ahora cuestionadas.