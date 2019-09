Unas 2.300 personas se manifiestan por el clima en Maó

Unas 2.300 personas han participado la tarde de este viernes en la manifestación convocada por la plataforma Menorca pel Clima que se ha celebrado en Maó, sumándose así a los actos de la jornada contra la crisis climática convocada a nivel mundial.

Los manifestantes se han concentrado a las 19 horas en la plaza de la Esplanada y han recorrido, acompañados por una ruidosa batucada, la calle de Ses Moreres, donde se ha producido un cierto atasco, han seguido por la plaza Bastió, Sa Raval, calle Des Frares hasta el patio exterior de Sant Francesc, donde se ha leído el manifiesto de la plataforma. y se ha cantado la versión adaptada para la ocasión de "Bella ciao".

La manifestación estaba encabezada por una pancarta con el lema "Menorca pel clima. Pel futur de tothom", y se han coreado frases como "Canvi sistemàtic, no cilmàtic", "No tenim temps" o "No hi futur sense planeta".