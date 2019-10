CCOO llevará al juzgado los cambios en las nóminas del geriátrico de Maó

La reunión mantenida ayer por la mañana por representantes de Comisiones Obreras y el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Maó acabó sin acuerdo. El sindicato anunció que mantiene las movilizaciones (la segunda está convocada para el próximo lunes) por el cambio en el sistema de retribución del personal del geriátrico, así como otras anomalías, afirma, en el caso de la brigada. A ello se suman reclamaciones de personal de las escuelas municipales, aunque no tienen que ver con el importe de sus sueldos. Estas cuestiones, afirman desde el sindicato, están ya planteadas en los juzgados.

En un comunicado, CCOO asegura que, en el caso del personal del geriátrico que vio disminuida su nómina con el cambio de sistema, «se presentarán reclamaciones de cuantía y de derecho vía judicial por la disminución de retribuciones y la no aplicación del convenio colectivo». El sindicato exige retomar el antiguo sistema de cobro de los complementos salariales por nocturnidad y festivos, que establecía un fijo mensual en lugar de abonar las noches y días no laborales efectivamente trabajados como se ha pasado a hacer ahora. Además, CCOO plantea que el complemento de disponibilidad (afecta sobre todo a la brigada) no se está aplicando de una forma correcta.

En el mismo comunicado CCOO anuncia que en unos diez días se mantendrá una nueva reunión con el equipo de gobierno sobre sus reivindicaciones.

Nueve nóminas a la baja pero más sueldo al conjunto de la plantilla

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Maó recordó ayer en un comunicado que en materia laboral el marco de discusión debe ser la mesa de negociación, y que los cambios recientes se han introducido con los principios básicos de que nadie pase a cobrar menos en el cómputo anual y que se ingrese lo realmente trabajado.

Argumenta que «desde el principio CCOO, o por no interesarle electoralmente o por falta de interpretación suficiente y honesta, ha mostrado una actitud contraria al acuerdo». Recuerda el Consistorio que los cambios introducidos benefician a la mayoría de la plantilla, y que si hay casos puntuales de reducción de sueldo anual, serán solventados. «De ninguna manera entendemos el trabajo irresponsable de CCOO saltándose el acuerdo mayoritario de la Mesa General de Negociación (UGT tiene la mayoría) y esparciendo datos inciertos entre el personal de la Residencia Geriàtrica para provocar un malestar en un colectivo que ya tiene una carga de trabajo importante».

Según datos del Consistorio, en la residencia geriátrica, de las 38 nóminas comparables entre los meses en que se produjo el cambio, en 27 aumentó el importe, en dos quedó igual y en nueve se redujo (en la mayoría de casos, por haber hecho vacaciones). El cómputo total de estas 38 nómimas se incrementó entre estos dos mismos meses en 2.515 euros.