Fomento tramita el desvío de un tercio del tráfico aéreo sobre poblaciones del interior de Menorca

El Ministerio de Fomento, a través de Enaire, el gestor español de la navegación aérea, está tramitando el proyecto de rediseño de las maniobras de salida y llegada al Aeropuerto de Menorca para ajustarlas a los estándares del llamado Cielo Único Europeo, la iniciativa reglamentaria que pretende optimizar la navegación aérea y dotarla de mayor eficacia. Se eliminarán todos los procedimientos convencionales y se definirán nuevas trayectorias para los corredores aéreos de aproximación y alejamiento, algunas de ellas diseñadas en el cielo de amplias zonas de población del interior de la Isla, principalmente Es Mercadal y Es Migjorn Gran, poco acostumbradas al paso de aviones.

Desde Enaire deniegan por el momento detalle sobre el plan de nuevos trazados aéreos que se han definido en el espacio aéreo menorquín. No obstante, este diario ha tenido acceso al informe elaborado por la Comisión Balear de Medio Ambiente, consultada por el Ministerio para la Transición Ecológica como parte del procedimiento de informe de impacto ambiental, en el que se evalúan las nuevas trayectorias, las que más difieren del mapa actual de movimientos de aeronave con origen o destino en el Aeropuerto de Menorca. No se trata de cambios menores. Se dibujan autopistas aéreas, por llamarlas de algún modo, que no coinciden en absoluto con los trazados vigentes y esos nuevos itinerarios se prevé que encaucen más de un tercio del tráfico de aviones, casi la mitad (un 46,2 por ciento) de las maniobras aéreas para aterrizar en las pistas del aeropuerto y un 23,5 por ciento de las operaciones para abandonar la Isla tras el despegue.

Según la descripción que realiza de esos nuevos trazados la Comisión Balear de Medio Ambiente, a partir de la información de Enaire, son tres los corredores que más divergen del mapa aéreo que se utiliza actualmente, uno de salida, la maniobra que potencialmente tiene más impactos acústicos ya que en los tramos iniciales los aviones sobrevuelan a menor altura, y dos en los procedimientos de llegada.

En el capitulo de salidas se definen doce nuevos procedimientos, el más novedoso es uno de los dos corredores en que se encauzará el tráfico de salida en dirección norte desde la pista 01. Tras el despegue los aviones se dirigirán hacia el noroeste hasta una altura de 850 metros donde virarán hacia el oeste para sobrevolar por el sur el límite municipal de Es Mercadal en dirección a Es Migjorn Gran. Bordearán el municipio migjorner y después cambiarán su dirección hacia el suroeste para abandonar definitivamente la Isla. Este corredor encaminará aproximadamente el 23,5 por ciento del tráfico de salidas del aeropuerto insular.

Desde Medio Ambiente destacan que en los medidores acústicos ubicados en Es Mercadal, Ferreries, Sa Roca y Es Migjorn Gran están previstos incrementos de los niveles de ruido de hasta diez decibelios ponderados, el sistema utilizado para conservar solamente las frecuencias más audibles para el oído humano. Enaire defiende en la documentación ambiental del proyecto que no se prevé que en ninguna de las zonas urbanas del entorno del aeropuerto se registren niveles sonoros que superen los objetivos de calidad acústica establecidos por la normativa; sin embargo, desde Medio Ambiente advierten de que la segregación de operaciones supone también una segregación del ruido asociado.

En las maniobras de llegada se han definido siete nuevos procedimientos. Prácticamente todos se han dibujado sobre el mar, con dos excepciones, una para las llegadas desde el norte de la Isla y otra para las aproximaciones del tráfico procedente del suroeste. El primer corredor cruza el Cap de Cavalleria, avanza hacia el sur sobre la población de Es Mercadal a un nivel medio de vuelo de 3.650 metros para terminar saliendo al espacio marítimo por el Prat de Son Bou antes de dirigirse al aeropuerto. Esta ruta concentrará el 34,6 por ciento del tráfico. Para el segundo corredor se ha definido un sobrevuelo sobre la Isla que se iniciará al oeste de Cala en Porter hacia el norte bordeando la población de Alaior por el oeste y continuando por el borde oriental del municipio de Es Mercadal a una altura media de 1.980 metros. Vuelve a abandonar la Isla al este de Fornells para encaminarse hacia el aeropuerto. Esta ruta encauzará el 11,6 por ciento del tráfico de llegadas.