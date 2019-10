La devolución de la ecotasa a los hoteleros solo convence al PSOE

Reaccionar a nivel político ante la quiebra de Thomas Cook es un compromiso que proclaman los tres partidos en el gobierno del Consell, pero la medida del Govern que propone devolver la ecotasa a los hoteleros afectados por esta crisis ha provocado posturas enfrentadas entre el PSOE y Més per Menorca. Unidas Podemos, de momento, se mantiene al margen.

Los socialistas se muestran a favor de la propuesta y defienden que tan solo es una de otras tantas que persiguen minimizar la crisis del touroperador. «Es solo una medida dentro de todo el paquete de medidas que tienen el objetivo de paliar los efectos negativos de la quiebra de Thomas Cook», dice la portavoz del partido, María José Camps, quien remarca que la ayuda irá dirigida a las empresas y trabajadores que se han visto perjudicados.

Més per Menorca, por su parte, la rechaza por no ser justa ni con sentido. «Hay que ser coherentes entre lo que es el impuesto sostenible y el uso que se le quiere dar ahora», expone el portavoz de la formación Josep Castells, que considera que «nunca puede ser un instrumento para ayudar el hotelero». En su lugar, Castells propone trabajar con los instrumentos que «sí gravan la actividad económica de estas empresas, como las bonificaciones a la seguridad social o el IVA» y que no recaen sobre el turista. «El turista paga con el compromiso de que la administración invierta en mejorar el destino y ahora les estamos diciendo que servirán para resolver otros problemas que no tienen nada que ver», reflexiona. De esta manera, añade, se está desvirtuando el papel del impuesto.

Por otra parte, Més tampoco considera que la medida sea viable a nivel legal. «Para hacerlo se tendría que modificar la ley y eso implica que la medida debe pasar por el Parlament», recuerda Castells. Para llegar a este punto, además, considera que el Govern debería ser más concreto, explicarse y, después, negociar. «El anuncio de la medida ha sido totalmente precipitado. No se sabe ni de qué cantidad estamos hablando y, por lo tanto, tampoco sabemos si vale la pena poner en duda la figura de la ecotasa. Pero, en principio, ir perdonando impuestos es un mal precedente», concluye.

Unidas Podemos que, solo se ha pronunciado en cuestiones de viabilidad, prefiere ser más prudente y tener más seguridad sobre su aplicación. «Las medidas que influyen a los trabajadores nos parecen adecuadas. El resto todavía hay que ver cómo se articularán y si serán o no viables», señala la portavoz de la formación, Natividad Benejam.