La economía de Menorca crece al ritmo más lento de los últimos cinco años

La última publicación del estudio «El Moment Econòmic de les Illes Balears» revela que la economía menorquina creció un 1,7 por ciento en el segundo trimestre del año, un nuevo capítulo de la prolongada desaceleración que está sufriendo la producción insular. Hacía casi cinco años que la economía no crecía a un ritmo interanual inferior al dos por ciento y no se registraba un nivel tan bajo de crecimiento desde el último trimestre del año 2014, que se cerró con un auge del Valor Agregado Bruto del 1,2 por ciento, según se refleja en el histórico de la publicación que elabora mensualmente el Govern.

La economía menorquina suma ya doce trimestres consecutivos de desaceleración, desde el segundo trimestre del año 2016, cuando alcanzó las cotas más altas de crecimiento interanual, con un auge del 3,9 por ciento. Desde entonces no ha habido trimestre en el que no haya vivido un frenazo en ese indicador sobre la producción de los sectores económicos de la Isla. No obstante, la economía menorquina está lejos de los datos que se registraban en el año 2009, cuando en el último trimestre obtuvo un crecimiento negativo del 3,9 por ciento.

Menorca vuelve en 2019 a cifras de crecimiento inferiores al dos por ciento, una situación que no se vivía desde finales de 2014, aunque las situaciones de ahora y entonces son bien distinta.