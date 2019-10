Air Nostrum saca a la venta todos los vuelos de la OSP con Madrid

Air Nostrum puso este jueves a la venta todos las frecuencias de la ruta de Obligación de Servicio Público (OSP) entre Menorca y Madrid, apaciguando así los ánimos de pasajeros y agencias de viajes, que a escasos 20 días del inicio del periodo subvencionado, todavía no podían acceder a los vuelos más demandados, los de primera hora de la mañana en dirección Madrid y los de última de la tarde para regresar al Aeropuerto de Menorca.

Según ha podido confirmar este diario, esta decisión comercial se ha tomado a pesar de que todavía no se ha resuelto el proceso de adjudicación de la ruta y no se ha podido firmar el contrato. No obstante, cabe recordar que Air Nostrum, en Unión Temporal de Empresas con Iberia, es la única compañía que había presentado oferta y cumple con todas los requisitos previstos en el pliego de condiciones de la Obligación de Servicio Público.

Fuentes de la aerolínea explicaban ayer que han preferido no esperar hasta el último momento, vista la demanda que hay en la ruta y el retraso que está viviendo el proceso de adjudicación. De hecho la compañía ha ido más allá y ha programado un refuerzo de la operativa en los dos días previos al inicio de la OSP, el 1 de noviembre, ya que las frecuencias programadas ya no tenían plazas en sentido Madrid.

Hay que recordar que del 1 de noviembre al 30 de abril Air Nostrum programará un total de 74.000 plazas, con un mínimo de dos frecuencias diarias (dos vuelos de ida y dos de vuelta) y con tres vuelos previstos durante la campaña de Semana Santa. Asimismo, la tarifa de referencia se reducirá un 15 por ciento hasta los 110 euros por trayecto sin descuento de residente.