Aparcar el coche en el aeropuerto puede ser más caro que volar

El acto vandálico en el camino Vía Loreto de Maó, donde más de 20 coches estacionados fueron hallados con las lunas destrozadas el pasado sábado, ha reabierto el debate sobre las nulas opciones de aparcamiento gratuito en las inmediaciones del aeropuerto de Menorca y el elevado precio de los parkings oficiales. En ese camino no se puede aparcar, las señales así lo indican, no obstante, son numerosísimos los viajeros que se arriesgan a la multa por no pagar unas tarifas en los parkings de AENA que en ocasiones son más caras que el propio vuelo.

Si un menorquín quisiera viajar a Palma el fin de semana que viene, con salida el viernes por la mañana y regreso el domingo a primera hora de la tarde, el billete aéreo con descuento de residente le costaría 34,20 euros, mientras que aparcar tanto en el P1 como el P2 –los parkings de la terminal aeroportuaria–, sin reserva previa le saldría por 39,55 euros.

«Robo» es la palabra que más repetían los internautas para referirse a los precios de los parkings de AENA en el debate que se generó online a raíz del ataque vandálico a los coches aparcados en Vía Loreto. Y es que hay muchos residentes en la Isla que los consideran abusivos y si no tienen amistades o familia que les lleve y recoja, optan por intentar ahorrarse el gasto extra de aparcamiento. Esta vez las consecuencias han causado un grave perjuicio económico a más de una veintena de propietarios de vehículos, y el asunto están en manos de la Policía Nacional, encargada de la investigación.