La misteriosa desaparición de documentos del registro policial en el ‘caso Citur’

El 29 de marzo de 2011 estalló la operación Xoriguer y se iniciaron las diligencias del ‘caso Citur’, que investiga el presunto amaño de 29 concursos públicos del Ayuntamiento de Ciutadella, valorados en medio millón de euros. Aquella sonada operación anticorrupción se saldó con la detención de seis personas, entre ellas el exalcalde Llorenç Brondo y dos de sus concejales, y con el registro de las dependencias municipales del ente Ciutadella Turisme (Citur).

Aquel día, como recuerda la imagen que acompaña estas líneas, la Policía Judicial de la Guardia Civil se llevó de las dependencias municipales multitud de documentación relacionada con los contratos presuntamente amañados.

Pues esa documentación aprehendida en el transcurso de la operación anticorrupción, o al menos gran parte de ella, no consta en el extenso sumario del caso Citur, compuesto por 17 tomos y con más de 5.000 folios.

En el registro policial se incautaron hasta nueve cajas de documentación relacionada con los contratos investigados. Así quedó reflejado en el acta de entrada firmada por la Guardia Civil, la secretaria judicial y el funcionario de la Agencia Tributaria

Hace dos años la defensa de uno de los investigados ya advirtió que esta documentación seguía en custodia de la Guardia Civil, «estando durante años en un limbo procesal», ya que no podía ser consultada por las partes. Por ello lo que solicitaba este abogado defensor era que se incorporara al sumario y que pudieran analizar dicha documentación.

Finalmente, en septiembre de 2017 la juez dictó una providencia en la que acordaba que la Guardia Civil entregara al Ayuntamiento y a las mercantiles implicadas la documentación intervenida. Pese a ello, la providencia no se pudo ejecutar ya que la Guardia Civil desconocía dónde estaba la documentación. En definitiva, que no se sabe si los documentos ya fueron devueltos con anterioridad al Ayuntamiento, si siguen en algún lugar de las dependencias de la Guardia Civil o si han acabado en la basura. Lo único claro es que no están en el sumario.