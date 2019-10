Quesería negocia con dos inversores una inyección urgente de 4 millones

Quesería Menorquina necesita una inyección económica urgente para poder hacer frente a sus deudas. Los directivos de la histórica fábrica mahonesa están ultimando un acuerdo con dos inversores privados para ampliar su capital social en cuatro millones de euros y lograr así la liquidez necesaria para hacer frente al plan de pagos a diez años que se aprobó en el año 2014 y que llevó a la jueza del Juzgado Mercantil número 2 de Palma a levantar el concurso de acreedores y la administración concursal que pesaba sobre la factoría menorquina desde el año 2011.

El acuerdo con los nuevos socios, cuya identidad no ha sido revelada aunque desde la dirección de la empresa sostienen que se trata de inversores menorquines o muy vinculados con la sociedad menorquina, no está totalmente cerrado y desde la empresa aseguran que si no llega a buen puerto la fábrica entraría en una situación crítica que impediría cumplir con el plan de pagos acordados y les obligaría a volverse a someter a la supervisión del juzgado y de los administradores concursales.

