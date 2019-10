La Audiencia Provincial ordena a la juez de ‘Nerer’ citar a nuevos imputados

Nuevo giro en el caso Nerer, y parece ya que el último. Tres de las ocho personas que fueron desimputadas por la juez número 2 de Ciutadella, Belén Velázquez, tendrán que volver a ser citadas a declarar como investigadas, mientras que las otras cinco ya se libran de forma definitiva de la causa.

La Audiencia Provincial de Balears ha ordenado a la juez que instruye el caso Nerer, que investiga un presunto perjuicio de 2,3 millones de euros al Ayuntamiento de Ciutadella, que cite en calidad de imputados al que fue responsable de contratación del Consistorio, José María de Chueca, a la extécnica municipal María Antonia Castro y al empresario Ramón Bosch.

La Audiencia estima así el recurso presentado por el abogado del Ayuntamiento, que fue secundado por la Fiscalía, contra el auto de la juez del pasado mes de enero que suspendía las declaraciones, tanto de los nuevos imputados como de los testigos (fijadas en mayo de 2018), aceptando los recursos de las defensas que argumentaban que las imputaciones habían sido decretadas durante una prórroga de la causa, aprobada fuera de plazo.

En el auto, firmado por los tres magistrados de la sección primera de la Audiencia Provincial, fechado el pasado 10 de octubre, se alega que es cierto que la prórroga fue aprobada fuera de plazo, y que por tanto procede a, como hizo la juez, a decretar el fin de la instrucción del caso. La prórroga acabó el 14 de julio de 2017 y no se solicitó una segunda hasta abril de 2018, cuando se debe pedir tres días antes de que acabe la prórroga. En mayo de 2018 se aprobó (fuera de plazo) esta segunda prórroga y se citó a declarar a los ocho nuevos imputados, que no obstante no llegaron declarar por motivos diversos.

Pese a aceptar la nulidad de la prórroga y por tanto la finalización de la instrucción, la Audiencia Provincial recuerda que durante un plazo de un año la causa se paralizó y que antes de este tiempo el abogado del Ayuntamiento ya había solicitado nuevas diligencias, que no habían sido atendidas. Ante esta «inactividad procesal, imputable al órgano judicial», y para no crear «indefensión a una parte procesal», en este caso al Ayuntamiento, se acuerda aceptar solo las diligencias solicitadas en este plazo de tiempo.

Así se pide a la juez que vuelva a citar como imputados a Chueca, Castro y Bosch, aunque libera a los otros cinco desimputados: el exasesor jurídico, Santiago Saura; así como Juan Luis Gelabert, Jaime Gelabert y Francesc Cavaller Pons, los tres vinculados con Gel-Fux, la empresa que presuntamente se benefició de las permutas investigadas. También confirma la desimputación del exgerente de Urbanismo, Xavier Quintana, que en cambio es citado como testigo. También pide citar a otras seis personas como testigos, aunque confirma la anulación de la declaración de otros cuatro testimonios.

Ahora, según fija el auto de la Audiencia Provincial, la juez instructora deberá «practicar sin dilación las diligencias referidas», y citar a declarar a los tres nuevos imputados y a los seis testigos.