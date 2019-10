El Consell admite 90 de las 119 solicitudes de ayudas por el ‘cap de fibló’

Un total de 37 empresas cobrarán antes de final de año las ayudas para paliar los daños ocasionados por el cap de fibló, del que el próximo lunes se cumplirá un año. La presidenta del Consell, Susana Mora, ofreció el dato ayer durante el debate plenario a raíz de una interpelación presentada por el Grupo Popular y que defendió el conseller Adolfo Vilafranca. De esas 37 empresas, a las que se les han requerido declaraciones de daños (son desperfectos que quedan fuera de la cobertura de seguros, quedando excluido el lucro cesante), solo tres están pendientes de presentar esa documentación.

Mora recordó que esa línea de ayudas de 100.000 euros –una de las cuatro habilitadas tras el tornado–, depende exclusivamente de la Conselleria insular de Promoción Económica. En total se presentaron 52 solicitudes, una fuera de plazo, y otras 14 que se consideraron ‘no subvencionables’ dentro del contexto de los efectos del temporal.

Estas serán las primeras subvenciones en pagarse, ya que las correspondientes a desperfectos en viviendas –una línea de ayudas compartida con el Govern–, se están revisando ahora, y la relativa a los destrozos causados en las fincas agrícolas y ganaderas, la primera que se anunció, está pendiente del pronunciamiento de la Unión Europea; esto es así porque están sujetas a la ley de minimis, deben ser compatibles con el marco legal comunitario, que busca evitar que se altere la libre competencia. En esta línea, abierta por el Consell y el Govern y dirigida a resarcir por los destrozos del viento en las explotaciones agrarias, se presentaron 34 solicitudes de ayudas para una reserva de fondos de 200.000 euros. De esas 34, once se han rechazado porque no tenían explotaciones primarias agrícolas-ganaderas. Las otras 23 se aceptaron a trámite y se valoraron y son las que están pendientes del pronunciamiento de la UE. En cuanto a las ayudas para viviendas, se presentaron 33 solicitudes pero tres eran de inmuebles situados en municipios no afectados por el tornado; las otras 30 tenían deficiencias a subsanar (el plazo acabó en agosto) y ahora están en revisión. Una cuarta línea de ayudas fue de Bienestar Social, a través de los convenios que se mantiene con los ayuntamientos. El Consell puso a su disposición 100.000 euros extra para indemnizar con hasta 50 euros por día con un máximo de tres por el apagón eléctrico. Ferreries y Es Mercadal pidieron una prórroga para seguir tramitando estas ayudas en 2019 y el resto de municipios comunicó al Consell que las peticiones habían quedado desiertas.