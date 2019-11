EU se suma al desmarque de Més con la ecotasa y amenaza el presupuesto

Esquerra Unida, representada por el diputado menorquín Pablo Jiménez en el Parlament, se ha sumado a las críticas de Més per Menorca contra el Govern por el reparto de los más de cien millones de la ecotasa de este año. Jiménez, que concurrió a las elecciones junto a Unidas Podemos pero tiene libertad de voto en la Cámara autonómica, puede tener la llave para la aprobación de los presupuestos de 2020 si no se enmienda este reparto.

Para poder sacar adelante las cuentas, la presidenta Francina Armengol necesita, como mínimo, 30 votos a favor y, de momento, tan solo cuenta con el apoyo expreso de 28 diputados. La parlamentaria de Gent per Formentara, Silvia Tur, es la cuarta diputada que rechaza la distribución de la ecotasa y que, por este motivo, ha advertido de que no avala por ahora los presupuestos.

Estas formaciones entienden como erróneo el reparto de los ingresos procedentes del Impuesto de Turismo Sostenible al no corresponderse con su finalidad, una posición que ya han dejado claro que podría condicionar su respaldo a las cuentas del Govern. Més per Menorca asegura que utilizará su «peso parlamentario» para corregir los elementos que no comparte de los presupuestos generales y que no cederá en el capítulo de inversiones de la ecotasa.