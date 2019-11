Pablo Jiménez avanza que IU mirará «con lupa» las inversiones de la ecotasa

«No vamos a seguir milimétricamente todo lo que diga el Govern», avanzó ayer el diputado de Unidas Podemos por Menorca, Pablo Jiménez, a modo de advertencia a la presidenta Francina Armengol y al apoyo que requiere para la aprobación de los Presupuestos de 2020. Jiménez es coordinador de Esquerra de Menorca (EM-IU) y concurrió a las elecciones con Unidas Podemos pero tiene libertad de voto en el Parlament. La decisión de apoyar o no las cuentas la debía tomar anoche la coordinadora interinsular de Esquerra Unida de Balears en una reunión que se celebraba en Palma. Antes de que se produjera, Jiménez ya había avanzado que su formación no está de acuerdo en el reparto de las inversiones del Impuesto Turístico Sostenible o ecotasa.

El diputado aseguró que la decisión sobre el apoyo presupuestario será «colegiada», depende de la dirección interinsular del partido, y ya avisa de que habrá que «analizar cada partida económica y cada proyecto con lupa», de aquellos que el Govern ha incluido en el listado a financiar con la ecotasa y que eran inversiones comprometidas por el Ejecutivo balear, como la reforma de la Sala Augusta de Maó para albergar la sede del Conservatorio. «Todo se puede negociar», apuntó, dejando la puerta abierta a alcanzar acuerdos, ya que esta semana comenzarán los responsables de cada Conselleria a exponer presupuesto y proyectos para el próximo ejercicio.

Las cuentas autonómicas están en la cuerda floja por el destino «erróneo» del impuesto, según señalaron desde Més per Menorca. Sin los votos de Més y los de los diputados Pablo Jiménez y Silvia Tur, de la coalición Gent per Formentera, PSOE e IU, los Presupuestos no saldrán adelante ya que se requiere una mayoría de 30 votos en el Parlament.