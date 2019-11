Ciutadella aprueba el presupuesto con los votos en contra de PP y Cs

El debate sobre los presupuestos para el 2020, que fueron aprobados con los votos en contra de la oposición, arrancó en el pleno de ayer con la petición por parte del Partido Popular de retirar su propuesta de aprobación del orden del día, teniendo en cuenta la poca antelación con la que habían podido acceder a toda la documentación. «Es cierto que teníamos un excel con el resumen pero no es suficiente para conocer la voluntad política de un equipo de gobierno», manifestó el portavoz popular, Antoni Juaneda, antes de entrar en materia, y concretó que hasta la misma mañana del pleno no habían podido examinar documentos como la memoria de Alcaldía. «Y por eso creemos que no estamos en igualdad de condiciones para debatir sobre uno de los temas más importantes dentro del Ayuntamiento», concluyó.

La respuesta por parte de la alcaldesa Joana Gomila a esta petición fue negativa y alegó motivos de plazos ya que, recordó, el presupuesto debe aprobarse antes del 1 de enero. Sin embargo, tanto Gomila como el edil que defendió la propuesta, Jose López, reiteraron al final de la sesión que su intención no era esconder en absoluto estas cuentas y se comprometieron a decidir de forma conjunta cómo trasladar determinadas informaciones en futuras ocasiones. «Aunque siempre he estado a disposición de la oposición para resolver cualquier duda», añadió López. «Desde hace años se ha trabajado con el documento que les entregamos en un primero momento», defendió Gomila. Aunque Juaneda aceptó las disculpas, acusó al equipo de gobierno de «negligencia» durante el proceso previo al debate y de «falta de empatía y consideración» con la oposición.