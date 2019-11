La Junta Local de Fornells empieza sin vicepresidente

La Junta Local de Fornells ha empezado esta semana su actividad, cinco meses después de la toma de posesión de la Corporación de Es Mercadal. La falta de un vocal del PP bloqueó la puesta en marcha de la nueva Junta. Pero el miércoles ya pudo celebrarse la primera sesión.

Como novedad, la Junta Local de Fornells no cuenta con la figura de vicepresidente. No se ha nombrado. Según explica el alcalde, de entre los concejales en el Ayuntamiento solo había uno oriundo de Fornells, aunque declinó ocupar este cargo. El alcalde explica que lo comentó con los vocales de la Junta de Fornells y coincidieron en que era preferible que fuera de Fornells antes de elegir a un concejal de Es Mercadal. Por eso, se optó por no nombrarlo. Se puede elegir en cualquier momento, bien porque el concejal propuesto acepte, bien porque lo acuerde la Junta Local.

Así, la presidenta, que la elige el alcalde, recae en la socialista Eulàlia Garriga. Y los tres vocales del PSOE (en base a la Ley D’Hondt) son María del Carmen de la Hoz Navarro, Àlvar Llull Triay y Martí Riera Riera. L’Entesa ha propuesto a Francesc Martí Pons Sans y el PP a Albert Guash Riera. Son elegidos por cada partido y no pueden ser concejales.

La Junta del miércoles dio cuenta de las obras del puerto de Fornells, así como de las actividades de Navidad y Reyes.