Una consulta popular de Junts per Lô desata la polémica en la red

Junts per Lô ha organizado para el próximo sábado una consulta popular en la que preguntará a los vecinos por la que consideran como mejor ubicación para el nuevo centro de salud, el solar junto al colegio Mestre Duran, la opción defendida por el equipo de gobierno del PP, o la antigua escuela de La Salle, la alternativa que promueve la oposición. La consulta, en la que podrán participar mayores de 16 años y para la que contarán con la colaboración de los alumnos de cuarto de ESO del IES Josep Miquel Guàrdia, ha desatado una enconada polémica en las redes sociales.

La iniciativa, que según Junts per Lô han puesto en marcha después de encontrarse con la negativa del gobierno municipal del PP, se encontró rápidamente con una dura respuesta del colectivo Mos Movem, que acusa a la agrupación de electores de «utilizar a niños en una participación ciudadana sectaria y tendenciosa». Van más allá y afirman que «la utilización de menores es muy habitual en la extrema izquierda, golpistas y populistas. Dividen y manipulan».

El PP entra al trapo

La polémica no solo se centra en esa supuesta utilización de menores para la causa, sino también en el propio recurso de una consulta para recabar la opinión de los ciudadanos. En ese sentido, el popular Cristóbal Marqués, concejal de Hacienda, Urbanismo, Obras Públicas y Educación, además de portavoz del equipo de gobierno, recurrió a Twitter para criticar la iniciativa al considerar que «la decisión de los ciudadanos de Alaior transmitida en las elecciones municipales del 26 de mayo no gustó a la izquierda local». Marqués llegó a comparar la iniciativa con el referéndum ilegal organizado en Catalunya: «Ahora montan pseudo elecciones estilo 1-O hasta que salga lo que ellos quieren... su democracia», concluye. Desde colectivos como Joves Alaior aseguran que diversas familias se plantean presentar denuncias por adoctrinamiento.

Totalment d’acord, però una cosa és que guanyessiu amb es vostre programa i s’altra que no pogue demanar opinió per saber que pensa es poble. Quin mal hi ha? Tan desorbitat és?? Es poble no només són 2237 habitants. Amb un tema tan impotant pens que estaria bé. Salut!!!