Salud asegura que las dietas para los pacientes aumentarán a partir de enero

La consellera de Salud, Patricia Gómez, anunció ayer en el Parlament balear que las dietas a los pacientes desplazados fuera de la Isla estarán actualizadas a partir de enero de 2020. La revisión, de la que solo concretó que será superior al incremento del IPC, se formalizará mediante una disposición adicional en la Ley de Presupuestos del año que viene. «Es inminente», explicó.

Gómez respondió así a una pregunta formulada por la diputada menorquina del PP Asunción Pons Fullana, quien recriminó a la consellera que no se hayan actualizado las dietas desde 2016 y que, de momento, no se esté haciendo caso a una proposición no de ley aprobada en comisión el pasado mes de septiembre.

Asunción Pons criticó al Govern balear por no haber ejecutado la partida presupuestaria de 150.000 euros que se reservó en los presupuestos de 2019 para la revisión de las dietas a los pacientes desplazados y sus acompañantes. «No tienen en cuenta a las personas, no han hecho nada. Engañan a todos los enfermos de las Islas», afirmó. Además, recordó el agravio comparativo con Canarias, donde se paga el doble por este concepto.

Patricia Gómez respondió que las últimas actualizaciones de las dietas las han ejecutado gobiernos progresistas, y que durante el último año se ha trabajado para evitar desplazamientos de pacientes y mejorar las condiciones del alojamiento en Mallorca. Además, atribuyó la demora a la Ley Montoro.