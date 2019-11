Los retos de la empresa familiar, a debate el lunes en Maó

La Asociación Balear de la Empresa Familiar (ABEF) ha organizado una sesión dedicada a analizar y debatir la continuidad de la empresa familiar ante la globalización y la digitalización.

Se celebrará el próximo lunes 2 de diciembre en el restaurante «La Minerva» de Maó, con la colaboración de MENORCA • «Es Diari»y CaixaBank. La presidenta de ABEF, Esther Vidal, explica que «queremos ofrecer a los menorquines la oportunidad de comentar en voz alta, y con la participación de voces autorizadas, cuál es el presente, los retos y el futuro de las familias empresarias, que cuentan con una gran tradición y arraigo en Menorca».

Vidal indica que en esta sesión intervendrá Manuel Bermejo, professor de IE Business School desde 1992. Considerado uno de los grandes expertos de emprendimiento y empresa familiar, ha compatibilizado su actividad docente y directiva en Business School con una amplia actividad en el mundo corporativo.

Autor de varias publicaciones sobre la empresa familiar, Bermejo manifiesta que «mi vocación es la de emprendedor y a ello he consagrado mi vida profesional; he liderado firmas de inversión profesional, he formado a emprendedores y familias empresarias y he actuado como consejero de muchas familias empresarias».

Mesa redonda

El encuentro organizado por la Asociación Balear de la Empresa Familiar (ABEF) incluye una mesa redonda en la que intervendrán tres conocidos empresarios de diferentes sectores productivos de la Isla; Adolfo Vilafranca, director general de Destilerías Xoriguer; José Luis Sastre, director gerente del grupo Sasga Yacht; e Isidro Bellota, director general del Grupo Torres. Desde la trayectoria de su experiencia profesional expondrán sus propuestas y la valoración de cuál es la situación de la empresa familiar en Menorca.