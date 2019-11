Consell y ayuntamientos aseguran la subida del 2 por ciento a sus funcionarios

La subida salarial del 2 por ciento a los funcionarios anunciada por el Gobierno para el 2020 pende de un hilo. Y ayer se levantaron todo tipo de temores al respecto. El Ejecutivo estatal lo liga a dejar de estar en funciones y, por lo tanto, que el pacto entre PSOE y Podemos salga adelante. «Nos encontramos en un periodo de Gobierno en funciones, los servicios jurídicos sostienen que es imposible aplicar la subida del 2 por ciento», argumentó ayer el ministro de Función Pública, Luis Planas, quien agregó que «en todo caso sería devengado con fecha 1 de enero y con efecto retroactivo». Desoye, por tanto, a los sindicatos quienes exigen su aplicación desde el primer día del próximo año.

Pese a todas las incógnitas que planean ahora sobre esta subida, Consell y ayuntamientos de Menorca se han anticipado y han asegurado la subida para 2020. Aunque, todo depende de la decisión estatal. No tienen margen de maniobra, es decisión del Gobierno.

El Ejecutivo insular así lo trasladó ayer mismo a la mesa de negociación con los sindicatos. Anunció la previsión en su presupuesto de incluir una subida del 2 por ciento además de otro 0,3 por ciento de fondos adicionales.

Los dos ayuntamientos que ya han presentado sus cuentas para 2020 también han tenido en cuenta el acuerdo salarial. Y no han dudado en reflejar la subida. El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Ciutadella, José López, explica que al no haberse aprobado por parte del Gobierno estatal, la partida no se ha incorporado al capítulo de gasto de personal porque «no reflejaría la realidad». Es por eso que se han reservado 224.000 euros como gastos sobrevenidos, en el capítulo de fondos de contingencia. Cuando se pueda formalizar este incremento salarial, la partida se trasladará como gasto de personal.

Por su parte, el Ayuntamiento de Alaior no ve dudas y «damos por hecho que habrá subida» ya que si no es así «se incumpliría un acuerdo», indica el concejal de Hacienda, Cristóbal Marqués. Por eso, el capítulo de personal ya contempla un incremento del 3 por ciento, para cumplir con este 2 por ciento anunciado y otro 1 por ciento que depende de la evolución del PIB, también contemplado en el acuerdo.

Hay que recordar que este incremento es el quinto que se aplicaría. Los funcionarios vieron bajados sus salarios un 5 por ciento en 2010 y no fue hasta 2016 que se aplicó la primera subida del 1 por ciento y que se repitió en 2017. Además, los sindicatos acordaron con el Gobierno subidas para 2018 (del 1,7 por ciento), 2019 (fue del 2,5 por ciento) y 2020 (del 2 por ciento y a la espera de que haya nuevo Gobierno) como «inicio de recuperación de los derechos arrebatados durante la crisis», según los sindicatos.